السراج يوضح محددات معالجة الأوضاع في ليبيا وشروط وقف اطلاق النار

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، كل من سفير الاتحاد الأوروبي السيد آلن بوجيا، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد أوليفر اوفتشا المعتمدين لدى ليبيا.

وبحسب المركز الاعلامي لحكومة الوفاق الوطني فإن الاجتماع تناول مستجدات الوضعين السياسي والأمني في ليبيا.

ورحب السراج بالسفيرين مثمنا ما تبذله المانيا والاتحاد الأوربي من جهود لمساعدة الشعب الليبي على تجاوز الازمة الراهنة، ودور ألمانيا من أجل عقد مؤتمر دولي في برلين لايجاد حلول لهذه الازمة.

واكد رئيس المجلس الرئاسي على تمسك حكومة الوفاق بالثوابت الوطنية في معالجة الأوضاع في ليبيا محليا ودوليا، وعلى ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وقال السراج أن أي حديث عن وقف اطلاق النار يرتبط بانسحاب القوات المعتدية، كما اكد على ضرورة مشاركة كافة الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر برلين.

من جانبهما عبر السفيرين عن تفهمهما لموقف حكومة الوفاق مؤكدين بأن لا حل عسكري للازمة الليبية، وعلى ضرورة العودة الى الحوار والمسار السياسي، مؤكدين رفض كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا للهجمات التي تطال المدنيين، ولأي خرق لقرار مجلس الامن بحظر الأسلحة.

واطلع السفير الألماني الرئيس على الخطوات والاتصالات التي تمت لإيجاد توافق بين الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبي تمهيدا لعقد مؤتمر برلين.

حضر اللقاء كل من سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي السيد حافظ قدور والمستشار السياسي للرئيس السيد طاهر السني وسفير ليبيا لدى ألمانيا السيد جمال برق.

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