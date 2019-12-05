المسماري: القوات المسلحة حققت تقدمات في قواطع المنطقة الغربية

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة تتقدم في كافة قواطع العمليات في المنطقة الغربية، مشيرا إلى أن سرايا من الجيش تقدمت نحو منطقة السدادة، كما تمكنت من التقدم في عين زارة، وخلة الفرجان، والهضبة، والعزيزية.

وكشف اللواء أحمد المسماري، عن حصيلة الضحايا الذين تم اغتيالهم من قبل الميليشيات المسلحة، خلال الـ8 سنوات الأخيرة.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي أمس، إن القيادة العامة قامت بجرد كافة الجرائم، من اغتيالات وخطف وتعذيب، وأن حصيلة ضحايا القتل والتعذيب والتفجيرات الارهابية بلغت من سنة 2011 إلى 2016، 2352.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا