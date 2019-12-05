داعيًا حكومة الوفاق بالصمود .. أردوغان: مذكرة التفاهم ستحقق هدفها قريبًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس التركي، رجب أردوغان، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، برئاسة فائز السراج، حول تحديد الصلاحيات البحرية بين البلدين، ستحقق هدفها طالما تحلت حكومة الوفاق التي اعتبرها الشرعية بالصمود، حسب وصفه.

أردوغان حث ، في بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، اليوم الخميس، حكومة الوفاق بالصمود والبقاء متماسكة.

ومن جهتها، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، في وقت سابق اليوم، على مشروع قانون لمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وتباينت ردود الفعل الغاضبة حول مذكرة التفاهم، حيث استدعت الخارجية اليونانية السفير التركي لديها، وأدانت الاتفاق مشيرة إلى أنه ينتهك سيادة دولة ثالثة، مضيفة: “هذا الإجراء انتهاك واضح لقانون البحار الدولي، ولا يتماشى مع مبدأ حسن الجوار الذي يحكم بين الدول”.

ووصف مجلس النواب الليبي الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق والنظام التركي بأنه “خيانة عظمى”، حيث قالت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بالنواب في طبرق، في بيان لها، إن النظام التركي داعم للتنظيمات الإرهابية وإن الاتفاقية تهديد للأمن القومي الليبي والعربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام .

وأدانت الخارجية المصرية، الإعلان عن توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، للتعاون في مجالي الأمن والمناطق البحرية، عادة الاتفاقية “معدومة الأثر القانوني .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24