بلدي سرت تبحث تعديل أسعار أعمال البناء

اجتمع عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة البنية التحتية غيث عبدالله اليوم الخميس مع عدد من أصحاب شركات المقاولات والبناء العاملة في نطاق البلدية.

وقال مسؤول ملف الاعلام ببلدية سرت أنه جرى خلال الاجتماع استعراض قرار عميد بلدية سرت رقم 75 لسنة 2019 بشأن تحديد أسعار أعمال البناء بالبلدية والذي جرى مناقشته وفقا لما ورد بالمادة الاولي المتعلقة بتحديد أسعار اليد العاملة في مجال البناء والتشييد.

ووافق المجتمعون على الاسعار الواردة بالقرار على أن يتم تعديل أسعار أعمال الحدادة والنجارة والخرسانة المسلحة 90 دينار للمتر المكعب كحد أقصى وبشكل مؤقت مؤكدين على ضرورة التزام العمالة في مختلف المهن بما ورد بالقرار فيما يخص الاسعار.

وحضر الاجتماع مدير إدارة المرافق المحلية والاشغال بالبلدية ومدير مكتب الإعلام والعلاقات بالبلدية ومدير مكتب حماية المستهلك بالبلدية وأمين سر المجلس البلدي ومندوبين عن الاجهزة الامنية وجهاز الحرس البلدي بسرت

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