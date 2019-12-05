مفوضية اللاجئين:مهاجرون في ليبيا يباعون ويؤجرون

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كشف المبعوث الخاص للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وسط البحر المتوسط، فنسنت كوشتيل، أن “عدداً من المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا يتعرضون دوماً لأعمال العبودية والسخرة حيث يباعون ويؤجرون”.

وقال كوشتيل لـقناة “العربية” الخميس: “سجلنا فعلاً حالات عبودية حديثة، حيث يباع المهاجرون ويؤجرون، وقد لاحظنا أن مهاجرين يغادرون المخيم ويتغيبون مدة أسبوع أو شهر ثم يعودون، فهم كانوا عبارة عن بضاعة بشرية من قبل أناس يخضعونهم لأعمال السخرة”.

كما لفت إلى أن “أغلبية المهاجرين وطالبي اللجوء يعيشون في الوسط الحضري، وتعقّد ظروف الحرب قنوات تقديمهم المساعدة”.

إلى ذلك أضاف: “يوجد في ليبيا حالياً 46 ألف لاجئ وطالب لجوء. وأغلبية هؤلاء لا يقيمون في مخيمات وإنما في الوسط الحضري، حيث يسكنون في شقق ويتوزعون بين مجموعات صغيرة. كما هناك 2500 محتجزون في مخيمات اعتقال وهي عبارة عن سجون فظيعة الظروف”، مشدداً على أن “نزلاء المخيم يعيشون في ظروف كريهة. وهم عرضة للاستغلال. لدينا مخيم صغير في طرابلس، ظروفه سيئة، يتجمع فيه 1200 لاجئ بحاجة للحماية الدولية، في حين لا يتحمل أكثر من 600 شخص”.