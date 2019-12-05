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توقف إنتاج حقل الفيل النفطي للمرة الثانية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الخميس عن توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي بسبب ما قالت إنه “إغلاق صمام” وهو ثاني توقف في الحقل الواقع في جنوب غرب البلاد خلال أسبوعين متعاقبين.

وقالت المؤسسة الليبية في بيان إن الصمام المغلق يقع في خط أنابيب التصدير الذي يمتد لمئات الكيلومترات من الحقل إلى ساحل البحر المتوسط شمالا، دون تحديد موقعه.

وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة في فيينا قبل اجتماع أوبك “للأسف خسرنا اليوم 73 ألف برميل نفط يوميا”.

وتدير حقل الفيل شركة مليتة للنفط والغاز وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية. ويضخ الحقل الخام إلى مرفأ مليتة في غرب ليبيا.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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