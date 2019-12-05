كرموس: الدول المعارضة للاتفاق مع تركيا يمكنها إبطاله بالطرق القانونية

كشف عضو مجلس الدولة عادل كرموس عن موقفه من اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأنقره.

وقال كرموس في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “مما لا شك فيه أن جميع دول العالم لها حقوق سواء برية أو بحرية أو جوية هذه الحقوق نظمتها مواثيق ومعاهدات دولية وضعت حلول لكثير من المنازعات وبالتالي من حق أي دولة وفقا للقوانين الدولية أن تمارس صلاحيتها للاستفادة من موارد إقليمها بما لا يمس مصالح الدول الأخرى المتصلة بهذا الإقليم ومن تم فإنه من حق الدولة الليبية أن تبرم أي اتفاق من شأنه أن يحقق مصالحها الآنية أو على المدى البعيد وفي الظروف الحالية وعلى الرغم من اعتراف المجتمع الدولي بحكومة الوفاق الوطني وقرارات مجلس الأمن التي تحث الأعضاء على دعم هذه الحكومة إلا أن ذلك لم يحصل ولم تجد إلا حليف واحد ألا وهو دولة تركيا التي هي ايضا لها مصالحها الخاصة من وراء إبرام هذا الاتفاق”.

وأضاف كرموس “تبقى مسألة أخرى وهي مصالح الدول الأخرى المتضررة أو المستفيدة من هذا الاتفاق والتي هي أيضا من حقها أن تتبع كل الطرق من أجل الحفاظ على حقوقها بالطرق القانونية ودولة ليبيا لها عدة قضايا تتعلق بالجرف القاري مع تونس ومالطا كان الفصل فيها للقضاء الدولي وبالتالي فإن الدول المعارضة للاتفاق يمكنها أبطاله بالطرق القانونية الدولية دون المساس بالسياسة الداخلية أو التهديد تطرد السفير وقطع العلاقات”.

وتابع كرموس “لكن للأسف الشديد كان تصرف دولة اليونان غريب حين هددت بطرد السفير لدولة ليبيا واستدعاء السفير التركي للتوضيح رغم أن الخلاف الحقيقي بين تركيا واليونان”.

وانتقد كرموس “موقف الدولة المصرية وتحديدا بيان الخارجية” معتبرا أنه “لم يكن موفقا ولا منطقيا لأنه يعد تدخل في شأن داخلي ليس من حقها الخوض فيه فمسألة الاعتراف بالحكومة من قبل البرلمان شأن داخلي لا يحق لأي دولة في العالم أن تتدخل فيه” حسب قوله.

وزاد كرموس “أيضا مسألة أن من وقع الاتفاق هو رئيس المجلس الرئاسي وأن صلاحية التوقيع هي لمجلس الوزراء مجتمعا هذا أيضا شأن داخلي محض ولا يحق لأي دولة التدخل فيه وإذا ما وجد هذا المبرر فإن من حق أعضاء المجلس الطعن عليه أمام القضاء الليبي الذي ربما يحكم ببطلان الاتفاقية”.

وختم كرموس بالقول “في اعتقادي إن هذه الدول ليس لها حجج قانونية تجاه هذا الاتفاق فإنها تمارس أساليب أخرى لغرض العرقلة فقط لأنها لو لديها الحق لكان تهديدها باستعمال الطرق القانونية التي حددها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية”

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