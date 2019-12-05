لافروف: روسيا لا تنحاز لأي طرف بليبيا وتضع مصالح الليبيين في المقدمة

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده لا تنحاز إلى أي من أطراف الصراع في ليبيا، وتضع مصالح الليبيين في المقدمة، وفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وعلق لافروف خلال لقاء مع وكالة “أسكانيوس” الإيطالية، على التصريحات التي أعربت عن مخاوف الغرب من النشاط الروسي في ليبيا لصالح خليفة حفتر قائلا: “السياسة الروسية في ليبيا مسؤولة للغاية، وليس لها بعد جيوسياسي، وتضع المصالح الليبية في المقدمة، نحن لا ننحاز إلى أي من أطراف الصراع”.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، قد قال في تصريحات سابقة إن التدخل العسكري الروسي يهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، داعيا الدول الأوروبية لفرض عقوبات ضد شركة الخدمات العسكرية الخاصة “فاغنر”.

ورد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على تصريحات المسؤول الأمريكي، مؤكدا أنه لا يحق للعديد من الدول الحديث عن زعزعة استقرار الوضع في ليبيا بعد أن دمروها بأفعالهم التي تنتهك القانون الدولي، قائلا: “نسمع باستمرار أن هناك شركات عسكرية تعمل في العالم كله، وتقريبا تقرر المصير أو تعمل على زعزعة الوضع في دول مختلفة”.

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