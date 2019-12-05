تعليم الوفاق تبحث الاستعدادات لخطة المناشط المدرسية لهذا العام

اجتمع وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام عادل جمعة مع إدارة النشاط المدرسي بالوزارة بحضور مدير الإدارة سالم الشيباني ورؤساء الأقسام بالإدارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن جمعه تابع “مدى جاهزية واستعدادات الإدارة لتنفيذ الخطة العامة للمناشط المدرسية لهذا العام.

وتطرق الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بمقر الإدارة بالعاصمة طرابلس لمناقشة البرامج التي يمكن تنفيذها وفق خطة النشاط المدرسي لهذا العام والإمكانيات اللازم توفيرها لإنجاح خطة النشاط المدرسي.

وأكد جمعة خلال الاجتماع على أهمية ودور النشاط المدرسي في النهوض بالعملية التعليمية، مشددا على حرص الوزارة واهتمامها بالنشاط المدرسي.

وأعلنت وزارة التعليم في وقت سابق أن هذا العام هو عاما للنشاط المدرسي والتفتيش التربوي.

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