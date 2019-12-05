وزير الداخلية بالمؤقتة يطالب منتسبيه بالمنطقتين الوسطى والغربية بالانضمام الفوري

أصدر وزير الداخلية إبراهيم بوشناف اليوم، تعميما لكافة ضباط وضباط صف وأفراد وموظفي وزارة الداخلية في المنطقتين الوسطى والغربية، يقضي بضرورة الانضمام الفوري إلى مديريات الأمن والأجهزة الأمنية في المناطق المحررة، والتخلي فورا عن تبعية الحكومة الموازية المسماة حكومة الوفاق.

وأكد بوشناف أن هذا الأمر واجب وطني والتزام قانوني لن يقبل بعده أي عذر عند تمام التحرير واستكمال السيطرة الأمنية على كامل التراب الليبي، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تعمل خلف القوات المسلحة، بتأمين وحماية المناطق التي تم تحريرها من التنظيمات الخارجة عن القانون.

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