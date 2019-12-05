القيادة العامة: ماضون بتحرير طرابلس وعلى المقاتلين غير المتطرفين مغادرتها

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم، عزمها تنفيذ أوامر الشعب الليبي بتحرير كل شبر من تراب الوطن، وأنها تسير قدما نحو تحرير طرابلس، مشددة على أن الدولة المدنية التي يحتكم أبناؤها للقانون والدستور قادمة وقد حانت ساعتها.

القيادة العامة دعت في بيان لها جميع المقاتلين الذين لا يحملون فكرا متطرفا إلى ترك سلاحهم ومغادرة طرابلس، والعودة إلى مدنهم آمنين، كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة لدعمها ومساعدتها في القضاء على المجموعات الإرهابية بطرابلس، وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها وصولا لعملية سياسية تنتج عنها سلطة شرعية ذات أرضية دستورية.

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