لافروف يبحث مع نظيره الإيطالي الوضع في ليبيا

يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في روما، عددا من الملفات بينها الوضع في ليبيا.

وبحسب وكالة نوفا أن اللقاء سيكون خلال تواجد لافروف في إيطاليا خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر وهي فترة يلتقي خلالها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو. كما سيتحدث وزير الخارجية الروسي في مؤتمر الحوار المتوسطي، فيما سيعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية على هامش المؤتمر.

وبحسب وكالة نوفا من المتوقع خلال الزيارة إيلاء اهتمام كبير للقضايا الدولية، بما في ذلك حل الأزمات الإقليمية مثل الأزمة الليبية والسورية.

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