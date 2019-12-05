شكوى قبرصية ضد الأطماع التركية في الموارد البحرية

أكّد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس اليوم الخميس أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية في لاهاي حماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها.

وقال أناستاسياديس إن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة، مضيفا أن هذا بالتحديد هو الغرض من الشكوى المقدمة إلى لاهاي.

وتنكر تركيا أن يكون لقبرص حق منح تراخيص، في رد على منح نيقوسيا تراخيص لشركات دولية للتنقيب فيها عن النفط والغاز، وتتدعي أن بعض المناطق تتعدى على الجرف القاري التركي، كما أرسلت أنقرة سفن تنقيب خاصة بها للجزيرة.

يذكر أن النزاع على حقوق التنقيب عاد إلى الواجهة عقب توقيع تركيا وحكومة الوفاق الليبية اتفاقية تتعلق بالحدود المائية شرق المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية