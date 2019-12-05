رابطة رواد كشاف ومرشدات ليبيا تجتمع في ودان بمفوضي الرواد بالمفوضيات‎

احتضنت قاعة مسرح نقابة المعلمين بمدينة ودان في بلدية الجفرة اجتماعا ضم مكتب رابطة رواد كشاف ليبيا ومفوضي الرواد بالمفوضيات في كل من بنغازي والمرج ومرزق ووادي الحياة وطرابلس ومصراتة والزاوية وغريان وزليطن والخمس والسهل الغربي واجدابيا وزاورة والعجيلات والجفرة وسبها والجفارة اضافة الى مفوض عام كشاف ومرشدات ليبيا ومفوض عام الرواد والمفوض الدولي ..

ويستعرض الاجتماع الذي افتتحت اعماله اليوم الخميس ويستمر لمدة ثلاثة ايام بحضور 17 مفوضية من اصل 25 مفوضية ، بيانات المفوض العام للرابطة و تقارير المفوضيات والاجتماعات الدورية والاحصائيات والتسجيل بالمنظومة العامة لمفوضية الرواد وبطاقة العضوية .. كذلك الانشطة والمراسلات وخطة العمل للمفوضيات ..



كما يتطرق الاجتماع الى مناقشة دور الاعلام الخاص بالمفوضيات وتفعيله .. والعمل على خلق التنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة والخطة السنوية لرابطة رواد كشاف ومرشدات ليبيا وايضا تدارس المقترحات بشأن تعديل لائحة تنظيم عمل الرابطة والمؤتمر الاستثنائي للاتحاد العربي والمؤتمر العالمي المزمع عقده بمدريد في اسبانيا .

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