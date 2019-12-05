قضية هزت مدينة بنغازي .. مداهمة محل ينتحل صفة “مختبر للتحاليل”

أخبار ليبيا 24 – خاص

داهمت اللجنة المكلفة من قبل رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بالمحال بمدينة بنغازي محل يعمل بالخفاء دون لوحات دعاية في مجال التحليل والمختبرات .

وبين الجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن مكان المحل الذي تمت مداهمته بالقرب من مختبر الحياة بحي سيدي حسين .

الجهاز أوضح أن الموظفين ومسؤولي العمل المختبري يعملون دون أذن مزاولة أو تصريح أو تخصص، وهذا لوحده يعتبر جريمة .

وتمت مداهمة المختبر بعد أخذ الإذن من النيابة العامة، وتبين أن صاحب المختبر فلسطيني الجنسية، وليس لديه مايثبت قانونية عمله والعينات الموجوده يتم استعمالها بطريقة غير شرعية .

ونوه الجهاز إلى أنه وجد في هاتف صاحب المعمل مايثبت رمي العينات في القمامة، ومن ثم البحث عنها بشكل عشوائي وإعادة تحليلها، وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها بالمدينة .

وأوضح الجهاز أن المعدات والمواد التي كانت بالمعمل منتهية الصلاحية ناهيكم عن تعاونه مع عدة مختبرات كبيره جداً في المدينة تتلقى منه نتائج التحاليل .

وأشار الجهاز إلى أنه تم القبض على صاحب المعمل و الموظفين وإحالتهم بموجب تقرير إلى جهات الاختصاص .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24