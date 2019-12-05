مآسي الهجرة: كل الطرق تؤدي إلى أوروبا؟

تتعدد أسباب الهجرة إلى أوروبا وتدفع بالبعض إلى ركوب البحر في ظروف تؤدي حتما إلى الموت. آخر أخبار هذه المآسي غرق 58 مهاجراً على الأقل قبالة سواحل موريتانيا، كانوا يحاولون الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية. تعددت الطرق والوجهة واحدة: أوروبا… المزيد مع نور الفاضل، ناشطة في العمل الإنساني والهجرة في باريس.

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