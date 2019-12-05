مصلحة المطارات تؤكد جاهزية مطار بني وليد لاستقبال الرحلات

اجتمع رئيس مصلحة المطارات صالح اشتيوي أمس، بمدير عام مطار بني وليد رمضان الصغير، وعضو المجلس التسييري للبلدية خيري سالم لبحث تشغيل مطار بني وليد، بحضور عدد من مسؤولي المصلحة.

ووفق المصلحة، فقد تم الاتفاق على مخاطبة الهيئة العامة للمواصلات والنقل بجاهزية المطار لاستقبال الرحلات، وتشكيل لجنة من مصلحة المطارات ومصلحة الطيران المدني لإعطاء الإذن بالتشغيل، مشيرة إلى أن أغلب الشركات المنفذة للمشاريع بالمطار قد أنهت أعمالها.

كما تم الاتفاق على الترتيب لاحتفالية افتتاح المطار مع بداية العام القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا