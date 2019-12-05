قنونو: قوات الوفاق تصدت للجيش في محور صلاح الدين

أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو التصدي لمحاولات قوات الجيش الالتفاف عبر طريق الوادي في صلاح الدين.

وقال قنونو بحسب صفحة بركان الغضب على موقع “فيسبوك” إن قوات الوفاق تعاملت بحرفية عالية مع قوات الجيش “التي حاولت الالتفاف عبر طريق الوادي في صلاح الدين” حيث “تعاملت مع الالتفاف بالتفاف” آخر وتمكنت من تكبيد الجيش خسائر فادحة.

وأشار قنونو إلى أن قوات الوفاق ألقت القبض على 5 من عناصر الجيش “مختبئين بين العائلات قرب معسكر اليرموك وإحالتهم للجهات المختصة بالعملية” بحسب قنونو.

وبين قنونو أن المدفعية الثقيلة التابعة لقوات الوفاق بدأت منذ صباح اليوم الخميس في التعامل مع الخطوط الخلفية لقوات الجيش في محور الخلاّطات كما أن قوات المدفعية بمحور الرملة – المطار تعاملت مع قوات الجيش.

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