اجتماع لحصر وتنظيم وتسعير عمالة البناء بسرت

التقى عضو المجلس البلدى سرت رئيس لجنة البنية التحثية غيت عبداللة، اليوم الخميس بقاعة البلدية، بعدد من المقاولين وأصحاب شركات المقاولات والبناء العاملة فى نطاق البلدية.

وحضر الاجتماع مدير إدارة المرافق المحلية والاشغال بالبلدية م منصور دلة، ومدير مكتب الاعلام والعلاقات بالبلدية محمد الاميل، ومدير مكتب حماية المستهلك بالبلدية صالح اجبارة، وأمين سر المجلس البلدى عبد الحفيظ سالم، وومندوبين عن الاجهزة الامنية، وجهاز الحرس البلدى بسرت

وبحسب مسؤول الإعلام بالبلدية محمد الاميل، تم خلال الاجتماع استعراض قرار عميد بلدية سرت رقم 75 لسنة 2019 بشأن تحديد أسعار أعمال البناء بالبلدية وتم مناقشتة وفقا لما ورد بالمادة الاولى المتعلقة بتحديد اسعار اليد العاملة فى مجال البناء والتشيد

ووافق المجتمعون على الاسعار الواردة بالقرار المشار ألية وعلى ان يتم تعديل اسعار اعمال الحدادة والنجارة والخرسانة المسلحة 90 دينار للمتر المكعب كحد أقصى وبشكل مؤقت، والتأكيد على ضرورة التزام العمالة فى مختلف المهن بما ورد بالقرار فيما يخص الاسعار لليد العاملة

كذلك تم الاتفاق على ان تقوم الاجهزة الامنية والحرس البلدى ومكتب العمل بحصر العمالة الوافدة بالمدينة واعادة تنظيمها، وإمكانية العمل بإنشاء مكتب لاستخدام العمالة.

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