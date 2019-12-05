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الرئاسي يقر الاتفاق التركي المثير للجدل

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يوم الخميس مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والأمني.

وكان البرلمان التركي قد صادق اليوم على مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا لتصبح نافذة من الجانب التركي كذلك.

وكانت المذكرة المشار إليها والموقعة 27 من نوفمبر الماضي، قد أثارت ردود فعل رافضة ومنددة بها محليا من قبل البرلمان والقيادة العامة للجيش ومن عدة دول عربية وإقليمية ودولية، بوصفها تجاوزا من حكومة الوفاق لصلاحياتها.

كما طالب الاتحاد الأوروبي في بيان له حول التطورات التي أحدثتها الاتفاقية، تركيا بضرورة احترام حقوق وسيادة الدول الأعضاء، داعيا إلى إيضاح فوري حول ما تضمنته الاتفاقية الموقعة وإرسال النص الموضح للاتحاد الأوروبي، دون أي تأخير.

وشدّد الاتحاد، على ضرورة احترام القانون الدولي الخاص بالبحار، ومبدأ احترام سيادة دول الجوار على المناطق البحرية، والامتناع عن أي أعمال تهدد الاستقرار والأمن الإقليمي.

وأثارت الاتفاقية غضباً عربيا ودولياً، واتهمت اليونان على إثرها أنقرة بانتهاك القانون الدولي، مُحذّرة من الانتهاكات التركية المستمرة التي تهدد استقرار ومصالح دول المنطقة، بحسب وصفها.

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قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • باى صفة يقر اتفاق وهذا من اختصاص مجلس النواب اصلا مما يعنى سقوط حكومة ما يسمى الوقاق امام المجتمع الدولى والمضحك ان البرلمان التركى وافق على اتفاقية واحدة ليساهم بها اليونان وقبرص ولكنه واهم لان اردوغان لن يجنى سوى العقوبات الدولية اما الاتفاقية الامنية فلم تعرض على البرلمان لانه سيرفض الزج بالجيش التركى خارج الحدود الا فى مجال محاربة الاكراد حيث تتفق كل الاحزاب عدا الحزب الكردى اما ارسال اى قوات لليبيا تعود فى نعوش فستجد رفض برلمانى وكان الهدف هو مساومة اليونان فقط للقبول بالتنقيب عن النفط امام سواحل قبرص اما مصر فلن تتاثر بالاتفاق البحرى اما الامنى فالرد سيكون قاسيا لهذا لم يعرض على البرلمان واخذ السراج خازوق كبير مثل البشير بل دخل فى عداء دون مبرر مع الاتحاد الاوربى سفيد الحكومة المؤقتة وستحظى باعتراف الاتحاد الاوربى قبل مؤتمر برلين

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  • اصلع عقيلة صالح لا يعرف عمل طريقة البرلمان يعتبر البرلمان مجرد خيمة البدو في الصحراء لو كان لهذا البرلمان حسن النية طالب بعقد الجلسة حضور النواب في مدينة محايدة يعرض المجلس الرئاسي الاتفاق مناقش التصويت عليه البرلمان له الحق يقبل الاتفاق أو يرفض البرلمان انتهت ولايته لا يستطيع جمع على ثلث النواب ينتظرون التعليمات من الرجمة وأبوظبي لو عقيلة صالح يدعو عقد جلسة البرلمان سوف نرى عدد النواب سوف يحضرون

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  • اردوغان اعطى السراج خازوق كبير فهو ذهب ليطلب منه النجدة واتفاق امنى فورطته فى اتفاق يدخله فى صدام مع اوربا ويعجل برحيله وبسرعة اعتمد الاتفاق البحرى من البرلمان اما الاتفاق الامنى وضعه فى الدرج لان البرلمان التركى لن يوافق على انتحار الجنود الاتراك فى ليبيا فى مواجهة الجيش الليبى مدعوما بالجيش المصرى دفاعا عن الامن القومى المشترك فالاخوان بالنسبة لمصر كالاكراد بالنسبة لتركيا جماعة ارهابية بالنسبة لكل دولة ومحاربة الاكراد يتفق عليه جميع الاحزاب التركية عدا الحزب الكردى وهم من وافقوا على الاتفاق البحرى كوسيلة ضغط على اليونان للاعتراف بحق تركيا فى التنقيب امام سواحل قبرص فى المنطقة الخاضعة لتركيا اما ارسال قوات لليبيا فتلقى معارضة شديدة ولا يستطيع اردوغان ان يقدم اكثر مما يفعله الان واقل كمان وهو يعرف ان المعركة محسومة للجيش الوطنى وانه سيقيم فرح ليبيا بساحة الشهداء وسيحضره وزير خارجية تركيا الذى حضر فرح السودان بسقوط الاخوانى المشير حسن البشير رغم هديته لاردوغان جزيرة سواكن والان وين ساكن فى سجن كوبر وغدا يسكن السراج سجن ابوسليم فقد اصبح كارت محروق لتركيا قدم لهم المطلوب

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