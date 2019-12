أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يوم الخميس مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والأمني. وكان البرلمان التركي قد صادق اليوم على مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا لتصبح نافذة من الجانب التركي كذلك. وكانت المذكرة المشار إليها والموقعة 27 من نوفمبر الماضي، قد أثارت ردود فعل رافضة ومنددة بها محليا من قبل البرلمان والقيادة العامة للجيش ومن عدة دول عربية وإقليمية ودولية، بوصفها تجاوزا من حكومة الوفاق لصلاحياتها. كما طالب الاتحاد الأوروبي في بيان له حول التطورات التي أحدثتها الاتفاقية، تركيا بضرورة احترام حقوق وسيادة الدول الأعضاء، داعيا إلى إيضاح فوري حول ما تضمنته الاتفاقية الموقعة وإرسال النص الموضح للاتحاد الأوروبي، دون أي تأخير. وشدّد الاتحاد، على ضرورة احترام القانون الدولي الخاص بالبحار، ومبدأ احترام سيادة دول الجوار على المناطق البحرية، والامتناع عن أي أعمال تهدد الاستقرار والأمن الإقليمي. وأثارت الاتفاقية غضباً عربيا ودولياً، واتهمت اليونان على إثرها أنقرة بانتهاك القانون الدولي، مُحذّرة من الانتهاكات التركية المستمرة التي تهدد استقرار ومصالح دول المنطقة، بحسب وصفها.

The post الرئاسي يقر الاتفاق التركي المثير للجدل appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية