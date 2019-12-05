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هل تراجع الدور الإيطالي في ليبيا؟

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

سلطت وسائل إعلام إيطالية الضوء على تراجع دور روما في الملف الليبي، أخيرًا، خاصة بعد اندلاع حرب طرابلس. وعزا محللون إيطاليون ذلك التراجع إلى عوامل داخلية وخارجية، متسائلين حول فرص عودة إيطاليا إلى المشهد الليبي من جديد.

وأشار الكاتب الإيطالي ماورو إنديليكاتو، في مقال نشره موقع «إنسايد أوفر» إلى «تهميش» للدور الإيطالي في ليبيا، مشيرا إلى شواهد عدة، منها توقيع مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج، فـ«وفقًا لمصادر دبلوماسية مختلفة، لم يخطر السراج إيطاليا» بشأن المذكرة الموقعة الأسبوع الماضي.

دور الوسيط
ورأى كاتب المقال أن إيطاليا لم تعد في حسبان حكومة الوفاق الوطني، علامة على أن الليبيين لا ينظرون إلى «روما والاتحاد الأوروبي بأكمله كفاعلين حاسمين».
وواصل الكاتب: «اليوم يصعب على بلدنا القيام بدور وسيط في ليبيا، خاصة بعد تردد إيطالي في تجديد اتفاقها مع حكومة الوفاق بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية». ما جعل الليبيين ينظرون إلى «تحركات الحكومة الإيطالية بانعدام ثقة».

وقال إنديليكاتو في المقال نفسه إنه بات من الصعب اليوم «وقف الطموحات القوية لأردوغان في ليبيا، وقبل كل شيء على حساب مصالحنا». وأشار إلى عوامل داخلية وخارجية أدت إلى تراجع الدور الإيطالي في ليبيا، منذ قمة باليرمو التي انعقدت العام الماضي.

وذكر الكاتب أنه على الجانب الاستراتيجي، فإن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي «الذي تابع الملف شخصيًا، خاصة في العام الماضي، لديه مشاكل أخرى للتعامل معه ويفتقر إلى مبادرة واضحة لاتباع خط استراتيجي حاسم»، إلى جانب أن ليبيا «تتطلب التزامًا دبلوماسيًا مستمرًا بسبب صعوبة الأوضاع التي تعيشها منذ سنوات».

إيطاليا المنتظرة
من جانبه، قال الصحفي بوكالة «نوفا» الإيطالية، ماسيميليانو بوكوليني لـ«بوابة الوسط» إن «إيطاليا تنتظر ما يحدث في طرابلس (حرب العاصمة)، والحكومة الإيطالية منفتحة للحوار، ولابد من الانتظار لنرى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة»، وذلك ردًا على سؤال بشأن تقييمه لطبيعة الدور الإيطالي راهنًا.

وأضاف أن إيطاليا راغبة في لعب «دور فاعل فيما يتعلق بدعم الشعب الليبي، وحل قضية المهاجرين»، في إشارة لأزمة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن «الحكومة الإيطالية ترغب في حل سياسي وليس عسكريًا للأزمة في ليبيا».

وأشار كذلك إلى قمة تستضيفها روما، غدًا الجمعة، تجمع بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، موضحًا أن جدول الأعمال الثنائي يتناول الوضع في ليبيا، ضمن ملفات أخرى تشمل سورية وأوكرانيا وأمريكا اللاتينية.

فرصة للعودة
وما زال – وفقا لإنديليكاتو – أمام إيطاليا، فرصة للعودة إلى لعب دور في الملف الليبي، مشيرا إلى «أن مؤتمر برلين المرتقب يمكن أن يُحيي حركة أوروبا وإيطاليا» ورغم ذلك، رجح الكاتب احتمالات تأجيل انعقاد المؤتمر، عن موعده المزمع في يناير المقبل، مشيرًا إلى أن «هناك من يخشون الإلغاء النهائي للمؤتمر».

وفيما بدا ردًا على التساؤلات المثارة عن الدور الإيطالي، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن القمة الرباعية المصغرة التي التأمت أمس دون مشاركة إيطاليا، «كانت قمة عن سورية، نشأت بصيغة أخرى».

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في لندن على هامش حضوره قمة الناتو، الأربعاء، أنه «لا أحد يتحدث عن ليبيا دون إشراك إيطاليا بالأمر»، وفق وكالة الأنباء الإيطالية آكي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • لماذا لم تعرض الاتفاقية الامنية على البرلمان او كانت تدمج مع الترسيم البحرى الوهمى اليس هذا صفعة على قفا السراج دفع الثمن صدام مع الاتحاد الاوربى واخذ شلوت من اردوغان مثل حلب وادلب والبشير فى السودان .الاشارة خضراء امام الجيش الوطنى لنحرير طرابلس اردوغان حصل على الورقة التى كان يطع فيها وضرب السراج بالشلوت .اردوغان اعطى السراج خازوق كبير فهو ذهب ليطلب منه النجدة واتفاق امنى فورطته فى اتفاق يدخله فى صدام مع اوربا ويعجل برحيله وبسرعة اعتمد الاتفاق البحرى من البرلمان اما الاتفاق الامنى وضعه فى الدرج لان البرلمان التركى لن يوافق على انتحار الجنود الاتراك فى ليبيا فى مواجهة الجيش الليبى مدعوما بالجيش المصرى دفاعا عن الامن القومى المشترك فالاخوان بالنسبة لمصر كالاكراد بالنسبة لتركيا جماعة ارهابية بالنسبة لكل دولة ومحاربة الاكراد يتفق عليه جميع الاحزاب التركية عدا الحزب الكردى وهم من وافقوا على الاتفاق البحرى كوسيلة ضغط على اليونان للاعتراف بحق تركيا فى التنقيب امام سواحل قبرص فى المنطقة الخاضعة لتركيا اما ارسال قوات لليبيا فتلقى معارضة شديدة ولا يستطيع اردوغان ان يقدم اكثر مما يفعله الان واقل كمان وهو يعرف ان المعركة محسومة للجيش الوطنى وانه سيقيم فرح ليبيا بساحة الشهداء وسيحضره وزير خارجية تركيا الذى حضر فرح السودان بسقوط الاخوانى المشير حسن البشير رغم هديته لاردوغان جزيرة سواكن والان وين ساكن فى سجن كوبر وغدا يسكن السراج سجن ابوسليم فقد اصبح كارت محروق لتركيا قدم لهم المطلوب

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