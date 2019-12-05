إشهار نقابة عمال النفط

أعلنت مجموعة من العاملين بقطاع النفط، اليوم الخميس، إعادة إشهار النقابة العامة للنفط تحت مسمى “نقابة عمال النفط”.

وجاء تشكيل مجلس إدارة النقابة على النحو التالي:-

عبد المنعم الزوي رئيس النقابة

سالم الرميح نائب رئيس النقابة

خالد قيطون عضو المالية

لؤي داوود عضو الاعلام والثقافة

محمد عثمان عمارة عضو شؤون الفروع

أحمد المحمودي عضو التدريب والتطوير

أحمد الغول عضو العلاقات العامة

علي المبروك عضو السلامة المهنية

حسن القلفاط عضو النشاط الرياضي والاجتماعي

يشار إلى أن النقابة العامة للنفط تاسست عام 1970، لكن بعد أحداث فبراير 2011، ألغى المجلس الانتقالي كافة النقابات والروابط، بزعم أنها جزء من المؤتمر الشعب العام.

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