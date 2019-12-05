انتشال قذيفة كانت معدة للتفجير من شارع رئيسي وسط سرت

تمكن أفراد فريق المنظمة الدنماركية لإزالة الألغام والمخلفات الحربية في سرت، اليوم الخميس، من انتشال قذيفة كبيرة الحجم كانت معدة للتفجير عُـثر عليها بجانب شارع رئيسي وسط المدينة.

وقال مصدر أمني بسرت لـ«بوابة الوسط» إن القذيفة عُـثر عليها بجانب الطريق الرئيسي وسط المدينة قرب مدرسة سرت المركزية ومخبز السلام بعد أن تلقت المنظمة الدنماركية بلاغًا من مواطن عن وجود جسم غريب بالطريق الساحلي.

وأكد المصدر الأمني أن خبراء إزالة الألغام بالمنظمة الدنماركية انتقلوا على الفور لمعاينة مكان تواجد القذيفة وأبلغوا الجهات الأمنية التي قامت بإقفال الطرق المحاذية للموقع إلى ما بعد انتشال القذيفة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين.

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