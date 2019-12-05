جنائي بنغازي يضبط تشكيلًا لتزوير الصكوك المزورة

أخبار ليبيا24

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن قسم التزييف والتزوير ضبط تشكيلًا عصابيًا لتزوير الصكوك المزورة وسحب الأموال من حساب أحد الزبائن بأحد المصارف الليبية.

وأوضحت الإدارة أن عناصر البحث كشفوا مجموعة قامت بطباعة صكوك بأرقام تم إدراجها بالمنظومة بالتعاون مع موظف بنفس المصرف مستغلين بذلك عطل الآلة الخاصة بطباعة الصكوك بنموذج خاص.

وأشارت إلى أنه على الفور تمت متابعة الواقعة واستدراج الأفراد القائمين على التزوير وسحب مبلغ مالي مايقارب مليون دينار ليبي وذلك بالتعاون مع مدير المصرف حيث تم إرجاع القيمة بعد كشف التزوير والنصب.

وأضافت الإدارة أنه بعد رجوع المبلغ للمصرف تم ضبط جميع الأطراف واعترف كل شخص بدوره في هذه العملية وإحالتهم إلى النيابة العامة للاختصاص والتنسيق مع إدارة المصرف.

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