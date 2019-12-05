أردوغان : الإتفاقية البحرية ستحقق الهدف طالما ظلت حكومة الوفاق صامدة ومتماسكة

ليبيا – قال الرئيس التركي رجب أردوغان، في لقاء مع الصحفيين في العاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس، إن توقيع الإتفاقية البحرية مع الرئاسي ” هي خطوة ستحقق هدفها طالما تحلت ما أسماها الحكومة الشرعية في ليبيا بالصمود وبقيت متماسكة”.

وأضاف أردوغان في حديثه الذي نقلته الأناضول : “قبل كل شيء نحن وقعنا هذه الاتفاقية مع الحكومة الشرعية في ليبيا، وفي الوقت الراهن نوابنا في البرلمان يواصلون أعمالهم بهذا الخصوص حتى تدخل حيز التنفيذ”.

وبينما كان أردوغان يدلي بحديثه في لندن ، أعلن البرلمان التركي الذي يملك فيه حزب العدالة والتنمية الأغلبية الإنتهاء من التصويت لصالح إقرار الإتفاقية التي سميت بـ ” مذكرة تفاهم ” لكن طبيعة نصوصها تشير الى انها معاهدة وليست مذكرة .

وتابع : ” بعض الدول انزعجت من الاتفاق التركي الليبي ، اليونان، ومصر، والإدارة الرومية في قبرص وإسرائيل منزعجة من الاتفاق، وهذه الأطراف تحرض الاتحاد الأوروبي”.

ولفت إلى أن القضية تم طرحها من قبل ألمانيا وفرنسا خلال القمة الرباعية في لندن حول سوريا، وتابع: “عندما أدليت بالتصريحات اللازمة في هذا الخصوص، أبدى الجانب الفرنسي انزعاجه، بعدها قلت لماكرون: لماذا تصرون على هذا الموضوع؟ هل لديكم حقوق هنا؟”.

وختم قائلًا في هذا الصدد : “تركيا واليونان وبريطانيا هي الدول الضامنة في قبرص، إذا من أين تستمد الحق بالتدخل؟ نحن لدينا حقوق كدولة ضامنة، وأبناء جلدتنا هناك ، في جمهورية شمال قبرص التركية، ونحن نقف إلى جانبهم، وسنعمل حتى النهاية على حماية حقوقهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية