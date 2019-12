قائد الهجوم على طريق السكة يكشف هويته ومطالبه وكواليس هجومه

وتحت عنوان { أزمة مالية وراء هجوم المليشيات } كتبت الوكالة هذا التقرير الذي تابعته وترجمته المرصد من الإيطالية للعربية :

بعد الجدل الذي دار في الأيام القليلة الماضية بسبب الاتفاقية الموقعة مع تركيا على الحدود البحرية ، والتي سبقت زيارة وزير الداخلية فتحي باشاآغا إلى قطر ، تبدو حكومة رئيس الوزراء فايز السراج منقسمة من داخلها بينما لا تحرز أخبار قوات حفتر على أرض الواقع سوى تقدم ضئيل ، إلا أن الهجوم الذي قامت به أمس ميليشيات مصراتة ، الحليف الرئيسي للسراج ، على القصر الرئاسي وفي مقر وزارة المالية ، تسبب في ضجة.

طلب أحمد الفيتوري ، زعيم قوة من مصراتة لمكافحة الإرهاب ، إقالة وزير المالية فرج بومطاري بسبب فساده .

وقال الفيتوري لنا : ” عين وزير المالية بومطاري أحد أصدقائه صلاح عبد السلام البشتي مراقبًا ماليًا للقنصلية الليبية في إسطنبول”.

يقول رئيس المليشيا المصراتية أن الوزير بومطاري غادر إلى تونس بعد فراره من الباب الخلفي لوزارة المالية في طريق السكة بطرابلس ، لأنه لم يكن قادراً على مواجهة المسلحين وهم يعلمون أن لديهم أدلة مقنعة ضده “.

BREAKING | Clashes in #Tripoli outside the Ministry of Finance and the Prime Minister’s office In Al-Sikka Road between armed groups belonging to the Defence and Interior ministries of the #GNA. #Libya #ObservatoryLY pic.twitter.com/yAEhp7hCyC

— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 4, 2019