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الاتفاق التركي-الليبي: غير قانوني؟

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

يستضيف حكيم بالطيفة في فقرة وجها لوجه السيد محمد شوبار المحلل السياسي والسيد حسين الشارف الأكاديمي والمحلل السياسي للتوقف عند الجدل المحتدم محليا في ليبيا ودوليا في منطقة البحر المتوسط بشأن مذكرتيْ تفاهم أبرمتها حكومة الوفاق الوطني الليبية مع تركيا حول التعاون الأمني والعسكري وحول السيادة على المناطق البحرية.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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