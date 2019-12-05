الكيلاني: الاتفاق الأمني مع تركيا خرق لحظر التسليح

قال المستشار السابق للخارجية الفرنسية مناف الكيلاني، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق هي اتفاق وقع بين حكومتي دولتين يمثلان كيان دولة كاملة مشيراً إلى أن حكومة الوفاق تمثل ليبيا بناء على اتفاق الصخيرات واعتراف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بها.

وأضاف الكيلاني في تصريحات لبرنامج لايف عبر 218 نيوز، أن المعضلة القائمة على الاتفاقية هي حول حدود تركيا مع قبرص واليونان ومصر، خاصة مع عدم وجود أي اتفاقية مشابهة خلال العقود الماضية بين تلك الدول لتقاسم الثروات البحرية ومشاركة المنطقة الاقتصادية البحرية بينهم .

وأشار الكيلاني إلى أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا تنتهك بدون شك قانون حظر التسليح المفروض علي ليبيا، مضيفاً أن كافة الأطراف الخارجية التي تدخلت في ليبيا خرقت حظر التسليح خدمة لمصالحهم القومية والاقتصادية واصفاً مجلس الأمن بالضعيف لعدم تمكنه من فرض قراراته .

وحول مؤتمر برلين قال الكيلاني أن المؤتمر لن يستطيع الخروج بقرارات حقيقة يتم تنفيذها على أرض الواقع لأنها ستؤثر على مصالح كل طرف على حدة وسيحاول الجميع أن يبرر تدخله ووجوده في مشهد الأزمة الليبية ، مضيفاً أن ألمانيا ستحاول من خلال المؤتمر أن تضغط على الجميع للخروج بإتفاقية هدنة لوقف الحرب في ليبيا لإعطاء وقت للتحاور بين الأطراف الليبية والأطراف الإقليمية للوصول إلى حل سياسي غير مضمون ولكن سيمهد لألمانيا أن تتدخل مستقبلاً لتفرض حلاً حقيقياً .

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