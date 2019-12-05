ميثاق الشرف المهني للمدربين على طاولة النقاش في طبرق

أعد الاتحاد العام لمؤسسات التدريب ميثاقا يعنى بالشرف المهني للمدربين بعد أشهر من العمل عليه.

وتم عرض الميثاق خلال ورش عمل نظمها الاتحاد العام لمؤسسات التدريب بطبرق للنقاش وتبادل وجهات النظر للتعديلات قبل اعتماده.

ويحوي ميثاق الشرف المهني للمدربين الذي أعده الاتحاد العام لمؤسسات التدريب على 18 فقرة أبرزها احترام الأديان السماوية، والقيم والعادات الخاصة بالمجتمع، إلى جانب الالتزام بالأمانة والصدق في جميع المعلومات والأدوات التدريبية، وتوثيق المصادر التي جمع منها المدرب مادته العلمية فضلا عن الابتعاد عن الاختلافات الفقهية والدينية داخل الدورات التدريبية.

ويعد هذا الميثاق معيارا للأداء المهني للعاملين في مجال التدريب نظرا للدور المنوط بالمدربين والمسؤولية التي تتطلب مصداقية في البحث وإيصال المعلومات إلى المواطن.

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