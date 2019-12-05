وزارة العمل بالحكومة الموقتة تعلن 2020 عاما للتدريب والتطوير

أعلن وزير العمل بالحكومة الموقتة، مسعود صوة، اليوم الخميس، أن الوزارة قررت إطلاق خطة للتدريب والتطوير وإعادة تأهيل الباحثين عن العمل اعتبارا من مطلع العام 2020 الذي سيكون عاما للتدريب والتطوير.

وجاء إعلان صوة خلال مشاركته في ورشة عمل أقيمت بفندق دار السلام في طبرق عن «معايير جودة التدريب» والتي جرى خلالها مناقشة تعديل اللائحة التنفيذية للتدريب ووضع ميثاق شرف لمهنة التدريب.

وقال مدير مكتب العمل المكلف في طبرق، حكيم الشاعري لـ«بوابة الوسط» إن الورشة ناقشت معايير الجودة وتعديل اللائحة التنفيذية للتدريب والتطوير ووضع ميثاق خاص للمدربين، حيث اتفق المشاركون على أن يجري تنظيم عمل الشركات المسؤولة عن التدريب لتكون تحت مظلة الاتحاد العام لمؤسسات التدريب.

وأكد الشاعري أن الورشة أنتهت إلى «وضع ميثاق شرق محدد لتنظيم عمل شركات التدريب» بحضور وزير العمل والتأهيل بالحكومة الموقتة مسعود صوة الذي أعلن أنه مع بداية العام القادم 2020 ستطلق الوزارة «خطة عام التدريب والتطوير لإعادة تأهيل كافة الباحثين عن العمل».

وحضر فعاليات الورشة ووكلاء وإدارات وزارة العمل والتأهيل ورئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق وعدد من الشركات والمدربين في بلدية طبرق.

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