تحرّك عربي كبير لسحب الاعتراف من المجلس الرئاسي

كشفت مصادر دبلوماسية عربية، إن اتصالات حثيثة على مستوى الدول العربية، تُجرى هذه الفترة، لأجل عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، يهدف بحث الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق.

وأوضحت المصاردر لصحيفة “العرب اللندنية”، إن الاتصالات والتنسيق المتواصل، بدأ فعليًا منذ يومين، في القاهرة والرياض والخرطوم، للإسراع في اتخاد قرارات فورية ردا على التطورات التي أحدثتها الاتفاقية.

وأشار المصادر الدبلوماسية المقيمة في تونس، إن المشاورات العربية، والتنسيق المشترك، من المقرر أن يتجه إلى سحب الاعتراف العربي المجلس الرئاسي الذي يرأسه فائز السراج.

ورجّحت المصادر، أن الأسبوع القادم سيشهد تطورات على الملف الليبي، والتركيز على سلوك المجلس الرئاسي، بعد التنسيق المسبق مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، لتوحيد الموقف العام من المجلس الرئاسي ورئيسه فائز السراج.

وأكدت المصادر، إن المساعي العربية، ستتخد إجرءات أكثر فاعلية، بعد سلسلة التنسيق مع الجهات الرسمية العربية والإسلامية، لتكون قاعدة التحرك اللاحق، على مستوى دولي، لحسب الاعتراف من المجلس الرئاسي، بشكل كامل، وإنهاء شرعيته الدولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية