الرقابة على الأغذية يكشف أسباب تسمم موظفي شركة الواحة

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بليبيا، أنه أرسل عينات من المواد المستخدمة في تحضير الوجبات، شركة الواحة للنفط بحقل جالو، بعد حدوث حالات تسمم لموظفي الشركة.

وأوضح المركز، إن النتائج أظهرت عدم مطابقة بعض المواد الغذائية، للمواصفات القياسية الليبية، وأخرى مطابقة للمواصفات، وتمت إحالة نتائج التحليل للشركة لإتخاد الإجراء المناسب.

وأفاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إن تحليل العينات، تمت بتنفيذ فرع المركز ببنغازي بوحدة الاختبارات الغذائية بقيادة المهندس حسن صالح الهمالي.

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