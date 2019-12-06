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تعليمات بإعادة فتح تحقيق في حادثة تفجير مديرية أمن أجدابيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مدير مديرية أمن أجدابيا العقيد  ونيس أحمد الشكري، تعليمات بشأن إعادة فتح التحقيق في واقعة تفجير مديرية أمن أجدابيا، التي وقعت في الأول من شهر ديسمبر العام 2014، وأدت إلى إصابة عدد من أعضاء الأمن المكلفين وقت حدوث التفجير الإرهابي وبعض الأضرار المادية في مبنى مديرية الأمن وبعض المركبات الآلية التي تتبع أعضاء الأمن بالمديرية.

وأشارت المديرية، إن التعليمات، تأتي حرصا على ملاحقة الجناة الذين ارتكبوا الجريمة في حق مؤسسة أمنية.

وأضافت إن الجناة سيواجهون العدالة والعقاب، وإن طال المدة، لمحاسبة كل من كان له دورا في الحادثة الإرهابية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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