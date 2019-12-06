الهلال الأحمر غات ينفذ مناورة تدريبية لعمليات الإنقاذ

قام فريق الإنقاذ والإنزال بشبيبة الهلال الأحمر الليبي فرع غات، عملية أسماها “حالة من الدور الثالث” ضمن المناورة التدريبية التي نفذها، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وتضمنت المناورة محاكاة على أرض الواقع، لمبنى سكني متضرر، على أثر زلزال يضرب المنطقة.

ونشر الهلال الأحمر فرع غات، صورا، إضافة إلى بثٍّ مباشر عبر صفحته على الفيسبوك، للمناورة، التي قام بها فريق الإنقاذ بالمدينة.

وثمّن الفرع، دور الشباب والعمل التطوعي، لما يمثله من ركيزة هامة وأساسية، للعمل الإنساني للهلال الأحمر الليبي.

وجدّد فرع الهلال الأحمر غات، شكره لفرسان العمل الإنساني بكافة فروع الأمانة العامة للهلال الليبي، على وقفتهم واستجابتهم السريعة لنداء الاستغاثة من أهلهم في غات، خلال فترة السيول التي اجتاحت المنطقة في الفترة الماضية.

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