بلدية بنغازي تدين توقيع مذكرتي التفاهم بين الوفاق وتركيا

أدانت بلدية بنغازي، توقيع مذكرتي تفاهم أمنية وبحرية ما بين المجلس الرئاسي والحكومة التركية، مؤكدة أن هذا التوقيع يُعد إنتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية للدولة الليبية، ومُحاولة لسلب مُقدرات الليبيين.

وأشارت البلدية في بيان لها، حول توقيع مذكرتي التفاهم، إنها تهدف إلى تقويض جهود الجيش الوطني التي تعمل على مكافحة الإرهاب والإجرام في طرابلس، وتحقيق الأمن في كل ليبيا.

ودعت بلدية بنغازي، كافة الليبيين والليبيات، للوقوف صفا واحدا مع الحكومة المؤقتة والجيش الوطني، ورفض الوصاية على الدولة الليبية.

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