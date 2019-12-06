السراج: لا وقف لإطلاق النار إلا بعد انسحاب “القوات المعتدية”

أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أن أي حديث عن وقف إطلاق النار، يجب أن يرتبط بانسحاب الجيش الوطني الذي وصفه بـ “القوات المعتدية”، مؤكدا على ضرورة مشاركة كافة الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر برلين.

وجاء حديث السراج، خلال استقباله، كل من سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية أوليفر أوفتشا لدى ليبيا، لمناقشة مستجدات الوضعين السياسي والأمني في ليبيا.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على تمسك حكومته بالثوابت الوطنية، في معالجة الأوضاع في ليبيا، وضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

من جهة أخرى، عبّر السفيرين عن تفهمهما لموقف السراج، مؤكدين بأن لا حل عسكري للأزمة الليبية، وأن الاتحاد الأوروبي، يدعم الحلول السياسية.

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