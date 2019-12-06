الهلال الأحمر الليبي يحتفل باليوم العالمي للتطوع على طريقته الخاصة

وجّه الأمين الأمين العام بالهلال الأحمر الليبي مرعي عبدالحميد الدرسي، كلمة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، أثنى من خلالها على الجهود التي تبذلها فروع الهلال الأحمر في المناطق والمدن الليبية.

وأشار الدرسي، إن منتسبي ومتطوعي الهلال الأحمر، قدّموا المساعدات الإنسانية ورفع المعاناة عن المحتاجين والمتضررين، رغما عن الظروف التي تواجههم.

وأعلن الأمين العام بالهلال الأحمر الليبي، أن الأمانة العامة أصدرت تعليماتها، بضرورة توفير الحماية والعناية للمتطوع في حالة الأصابة أثناء تأدية الواجب الإنساني.

واحتفلت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، باليوم العالمي للتطوع، بطريقة خاصة، عبر نشرها لصور للمتطوعين في عدة مدن ومناطق في ليبيا، وهُم يقومون بإجلاء ومساعدة وانتشال وتقديم الدعم، على مدار الأعوام الماضية.

ونشرت الصور مرفقة بأسماء المتطوعين، مع هاشتاق #قصة_وصورة في مدينة سرت وطرابلس ودرنة وغات وأوباري وغيرها من المدن.

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