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أطفال روضة الأمل بسوق الجمعة يشاركون في اليوم العالمي للتطوع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت لجنة الطوارئ ببلدية سوق الجمعة، إن أطفال روضة الأمل المشرق بالبلدية، مع بعض الأهالي، بجمع تبرعات عينية وتقديمها لأطفال الأسر النازحة.

وأوضحت اللجنة التي أشرفت على الحملة، إن التبرعات تأتي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، ولترسيخ العطاء الإنساني لدى الأطفال.

واستلم مقرر لجنة الطوارئ وفريق العمل باللجنة، التبرعات بمقر اللجنة بمعهد 10 مارس، وتم تصنيفهم، وفرزهم، حيث شملت كمية من ملابس الأطفال والأغطية “بطاطين أطفال وكبار” إضافة إلى كمية من أحذية الأطفال مختلفة المقاسات.

وشرعت لجنة الطوارئ بتوزيع جزء من عينة التبرعات، على عدد من الأسر النازحة، على أن يتم توزيع كافة التبرعات يوم الأحد القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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