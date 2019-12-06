أطفال روضة الأمل بسوق الجمعة يشاركون في اليوم العالمي للتطوع

أفادت لجنة الطوارئ ببلدية سوق الجمعة، إن أطفال روضة الأمل المشرق بالبلدية، مع بعض الأهالي، بجمع تبرعات عينية وتقديمها لأطفال الأسر النازحة.

وأوضحت اللجنة التي أشرفت على الحملة، إن التبرعات تأتي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، ولترسيخ العطاء الإنساني لدى الأطفال.

واستلم مقرر لجنة الطوارئ وفريق العمل باللجنة، التبرعات بمقر اللجنة بمعهد 10 مارس، وتم تصنيفهم، وفرزهم، حيث شملت كمية من ملابس الأطفال والأغطية “بطاطين أطفال وكبار” إضافة إلى كمية من أحذية الأطفال مختلفة المقاسات.

وشرعت لجنة الطوارئ بتوزيع جزء من عينة التبرعات، على عدد من الأسر النازحة، على أن يتم توزيع كافة التبرعات يوم الأحد القادم.

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