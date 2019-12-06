رئيس المجلس التسييري يتفقد احد احياء منطقة الكفرة

تفقد رئيس المجلس التسييري الكفرة عبدالرحمن عقوب وعضو المجلس مسعود عبدالله امس الخميس حي الغازية حيث التقى اللجنة الاهلية من سكان الحي التي تشرف على صيانة وانشاء المساكن التي تعرضت للحرق والنهب خلال مواجهة المرتزقة سنة 2015م .

وتقدم عقوب بالشكر لكل من وقف مع اهالي هذا الحي ومساعدتهم على اعادة اعماره وعودة النازحين الى مساكنهم وعلى رأسهم آمر منطقة الكفرة العسكرية وبعض اهل الخير بالمدينة .

واكدا على أن المجلس التسييري لن يدخر جهدا في مساعدة هذه الأسر وانهاء معاناتهم وفق ما يتاح من امكانيات .

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