«تطوير الشرطة» محور اجتماع «داخلية الوفاق» مع نظيرتها القطرية

ناقش مدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عميد دكتور فتحي عون، مع مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية القطرية، اللواء خليفة نصر عبدالله النصر، التعاون في المجالات الأمنية بين البلدين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس الخميس، إن الاجتماع الذي عُقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وحضره مدير معهد تدريب الشرطة القطري، تطرق إلى إمكانية الاستفادة من خبرات إدارة الموارد البشرية القطرية في تطوير الشرطة الليبية.

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وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، بدأ الأربعاء الماضي، زيارة للدوحة تهدف إلى تبادل الآراء والتشاور حول سبل وأوجه التعاون والقضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتقى خلالها تـميم بـن حمد آل ثاني، أمير قطر، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر آل خليفة، ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. ويرافق باشاغا خلال تلك الزيارة وكلاء وزارات «الخارجية والصحة والمواصلات»، إضافة إلى منسق شؤون الإرهاب في المجلس الرئاسي.

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