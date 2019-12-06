سيالة ودي مايو يبحثان الملف الليبي في روما

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة نظيره الإيطالي لويجي دي مايو وذلك على هامش الاستعداد لعقد مؤتمر حوارات أمن المتوسط الذي سينعقد في روما اليوم وغدا.

اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الإيطالية حضره سفير ليبيا لدى روما، وسفير إيطاليا في طرابلس، وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية فقد تناول اللقاء متابعة الأوضاع الراهنة في ليبيا والإعداد لمؤتمر برلين والاستعداد لمؤتمر حوار أمن المتوسط وآخر المستجدات.

وذكرت وكالة آكي أن الحكومة الايطالية وعلى لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو جددت دعمها للوفاق والعملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة، مع التأكيد بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، كما ذكرت أن الوزيرين ناقشا مذكرتي التفاهم بين الوفاق وتركيا، وتأثيرهما على مشروع مؤتمر برلين.

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