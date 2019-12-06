لافروف: روسيا لا تنحاز لأي طرف في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده “لا تنحاز لأي طرف من أطراف الصراع في ليبيا وأنها تضع مصالح الليبيين في المقدمة”.

وخلال لقاء مع وكالة “أسكانيوس” الإيطالية أضاف لافروف أن “السياسة الروسية في ليبيا مسؤولة إلى حد كبير وليس لها بعد جيوسياسي وتضع المصالح الليبية في المقدمة “.

وحول الاتهامات التي وُجّهت لموسكو مؤخراً بشأن مزاعم دعمها لأحد أطراف القتال، رد الوزير الروسي قائلاً: “نحن لا ننحاز إلى أي من أطراف الصراع”، مشيرا إلى نهجهم في حل الأزمات يستند إلى مبدأ الحوار الوطني الذي يشمل الجميع من أجل إيجاد حلول توافقية، تستند إلى قواعد القانون الدولي والأمم المتحدة ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن.

وشدد وزير الخارجية الروسي خلال حديثه على ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا لاستعادة الاستقرار في البلاد، لافتاً إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بالجهود الجماعية.

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