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عقب اتفاق تركيا مع السراج.. قبرص تطالب العدل الدولية بالتدخل

تم النشر منذُ 60 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية في لاهاي حماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها، وذلك بعد توقيع أنقرة اتفاقية مع حكومة الوفاق لترسيم الحدود البحرية.

وقال أناستاسياديس، في تصريحات صحافية أمس الخميس، “إن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة”، وهذا بالتحديد هو الغرض من شكوتنا إلى لاهاي”.  

وأوضح أناستاسياديس، أن قبرص سعت لتوجيه مذكرة بنواياها للسفارة التركية في أثينا لكنها لم تقبلها. وأضاف “لذلك أرسلت في وجهة أخرى، هناك دليل على تسلمها وهذا يعطي قبرص حق التظلم”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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