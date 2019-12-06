باحث يكشف عن نوايا تركيا لإرسال 1500 داعشي إلى ليبيا

قال الباحث بمنتدى الشرق الأوسط، أحمد عطا، إن تركيا تعتزم إرسال 1500 من عناصر داعش إلى ليبيا بهدف الانضمام إلى القوات التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج.

وأضاف عطا، في تصريحات متلفزة لقناة الغد، أن اجتماع وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع وزير الداخلية التركي تم خلاله الاتفاق على الاستعانة بعناصر داعش ونقلهم تحت مظلة تشريعية تركية كجنود تابعين لحكومة السراج، بحسب قوله.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ “حكومة الوفاق”، بشأن التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية. واعترضت مصر واليونان وقبرص ومجلس النواب الليبي المنتخب على المذكرتين.

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