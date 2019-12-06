الوفاق أمام ضغوط أوروبية لإلغاء اتفاقيتها مع أنقرة

كشف وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد سيالة، عن ضغوط أوروبية تُمارس على إيطاليا لدفع الوفاق إلى إلغاء اتفاقيتها المثيرة للجدل مع تركيا.

وشدد سيالة على تمسك الوفاق بمُذكرتي التفاهم التي وقعتهما مع أنقرة، مُشيراً إلى أن موضوعهما كان المحور الرئيسي لاجتماعه الأخير مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، في روما.

وأشار وزير الخارجية إلى قلق إيطالي من التطورات الأخيرة وتحركات الوفاق خاصة بعد توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا، لكنه أكد على أنه لا طرف يحق له التدخل في العلاقات بين طرابلس وأنقرة.

وأوضح سيالة في تصريحات لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” أن اليونان تعتبر أبرز الأطراف الأوروبية التي تمارس ضغوطاً كبيرة على إيطاليا للتواصل مع الوفاق بشأن اتفاقيتي التعاون.

وكانت اليونان قد أعلنت رفضها لاتفاقيّتي التعاون، وأصدرت وزارة الخارجية اليونانية بياناً شديد اللهجة، وصفت فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ”المنتهك الرئيسي للقانون الدولي في المنطقة”، مُحذّرة من الانتهاكات التركية المستمرة التي تهدد استقرار ومصالح دول المنطقة، بحسب وصفها.

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