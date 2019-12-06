اخبار ليبيا الان

الوفاق أمام ضغوط أوروبية لإلغاء اتفاقيتها مع أنقرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد سيالة، عن ضغوط أوروبية تُمارس على إيطاليا لدفع الوفاق إلى إلغاء اتفاقيتها المثيرة للجدل مع تركيا.

وشدد سيالة على تمسك الوفاق بمُذكرتي التفاهم التي وقعتهما مع أنقرة، مُشيراً إلى أن موضوعهما كان المحور الرئيسي لاجتماعه الأخير مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، في روما.

وأشار وزير الخارجية إلى قلق إيطالي من التطورات الأخيرة وتحركات الوفاق خاصة بعد توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا، لكنه أكد على أنه لا طرف يحق له التدخل في العلاقات بين طرابلس وأنقرة.

وأوضح سيالة في تصريحات لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” أن اليونان تعتبر أبرز الأطراف الأوروبية التي تمارس ضغوطاً كبيرة على إيطاليا للتواصل مع الوفاق بشأن اتفاقيتي التعاون.

وكانت اليونان قد أعلنت رفضها لاتفاقيّتي التعاون، وأصدرت وزارة الخارجية اليونانية بياناً شديد اللهجة، وصفت فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ”المنتهك الرئيسي للقانون الدولي في المنطقة”، مُحذّرة من الانتهاكات التركية المستمرة التي تهدد استقرار ومصالح دول المنطقة، بحسب وصفها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك