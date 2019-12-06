الأمم المتحدة تطلق أول خط ساخن للدعم نفسي اجتماعي في ليبيا

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، إطلاق أول خط ساخن للدعم نفسي اجتماعي في ليبيا، بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وفريق الدعم النفسي الاجتماعي الليبي.

وقالت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا بيرانجير بولي يوسفي، في كلمة بالمناسبة، إن هذه المبادرة المشتركة هي مثال حي لقيادة الحكومة الليبية وسعيها من أجل تحسين حياة كل الناس في جميع أنحاء ليبيا وذلك بدعم من المجتمع المدني الليبي، الخبرة الفنية وموارد صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم مالي من الحكومة الفرنسية، لافتة إلى أن الهدف من هذا الخط الساخن هو مساعدة السكان الأكثر استضعافاً والناجين من العنف، من خلال تزويدهم بخدمات الدعم النفسي الاجتماعي وضمان وصولهم لها كذلك يقدم هذا الخط استشارات قانونية وخدمات الإحالة إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأوضحت يوسفي، إنه بإمكان جميع السكان في ليبيا، بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم وجنسهم، الوصول للخط الساخن (1417) والتعبير عن قلقهم وكربهم وطلب المشورة والمساعدة مع الحفاظ التام لسرية هويتهم، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مهمة بشكل خاص للأشخاص الأكثر استضعفاً في المناطق النائية أو المناطق المتأثرة بالصراع حيث تتعطل أو لا تتوفر خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والصحة النفسية والاستشارة القانونية وخدمات الرعاية الصحية.

يشار إلى أن إطلاق الخط الساخن، يأتي في اليوم العاشر من حملة الـ 16 يومًا من النشاط للحد من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي تحت القيادة المشتركة لصندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارتي الشؤون الاجتماعية والتعليم. وبانضمام العديد من الشركاء المحليين والدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، وتعد هذه الحملة هي الأولى من نوعها في ليبيا، حيث يتم القيام بالنشاطات في جميع أنحاء البلاد تحت شعار صمم خصيصا لليبيا “العنف مش حل”.

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