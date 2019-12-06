المشري: إتفاقيتنا مع تركيا تمت بشكل قانوني وسنبدأ العمل بموجبها فوراً

ليبيا – جدّد رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري تمسكه بمذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا حول التعاون بما وصفه بـ”مناطق النفوذ البحري”،قائلاً:” إن دولاً حاولت إقصاء تركيا وليبيا والتشكيك في حقهما في استغلال الموارد الطبيعية“.

المشري وفي مقابلة خاصة مع “TRT عربي” التركية أمس الأربعاء أكد أن المجلس أعلن تمسكه بمذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا مؤخراً بناء على ما جاء في الاتفاق السياسي.

وعلّق المشري على توقيع مذكرة تفاهم تركية ليبية حول التعاون بما وصفه بـ”مناطق النفوذ البحري”، قائلاً إنه:”يجوز لنا الانتفاع بموارد النفط والغاز وهناك دول حاولت إقصاء تركيا وليبيا والتشكيك في حقهما في استغلال الموارد الطبيعية”.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تمّت بشكل قانوني وشرعي، وتابع:”نحن سعداء بعودة الموارد الاقتصادية الليبية وسنبدأ العمل بموجبها فوراً”.

وزعم أن مذكرة التفاهم التي وُقّعت تمثّل مصلحة عليا لليبيا وتُحافظ على مواردها ولتركيا الحق في التنقيب عن النفط والغاز، على حد تعبيره.

رئيس مجلس الدولة الإستشاري لفت إلى أن لدى ليبيا خبرة كبيرة جداً فيما يتعلق بالحدود البحرية، مردفاً: “نحن متأكدون مما نفعل ومن سلامة الإجراءات التي نتخذها”.

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