الوفاق تستعد لتأسيس مشروع النمذجة الاقتصادية في ليبيا

وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، أمس الخميس، اتفاقية تعاون مع الشبكة الدولية للنمذجة الاقتصادية، لتأسيس مشروع النمذجة الاقتصادية في ليبيا والذي يهدف الى بناء السياسات اقتصادية الليبية وفق مؤشرات يمكن قياسها وتحليل إثرها مسبقاً.

وأوضحت المصادر، أن المشروع يأتي بمبادرة من وزارة الاقتصاد والصناعة وبدعم فني من مؤسسة خبراء فرنسا والاتحاد الأوروبي ضمن مكونات مشروع EU4PSL التي تدعم بناء قدرات وزارة الاقتصاد والصناعة ودعم القطاع الخاص في ليبيا.

كما تضمنت الاتفاقية إنشاء نموذج ديناميكي متعدد القطاعات للاقتصاد الليبي (يُطلق عليه فيما يلي اسم ليبيامود) مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات وزارة الاقتصاد والصناعة، وأيضاً تطوير درجة عالية من القدرات التقنية والمهارات والمعارف بين موظفي وزارة الاقتصاد والصناعة في تحليل السياسات باستخدام النماذج الحديثة والتقنيات الكمية والبرامج.

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