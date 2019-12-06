اشتباكات مستمرة وقصف جوي ومدفعي وانقطاع للكهرباء.. اخر تطورات الوضع في طرابلس

لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة في عدة محاور جنوبي العاصمة طرابلس، بعد اندلاعها منذ ساعات الصباح الأولى وبالاسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وبحسب مصادر محلية وشهود عيان فإن محاور الخلة و عين زارة و المشروع و طريق المطار و محور وادي الربيع، حيث شنت قوات الوفاق هجوم على عدد من المحاور.

وسمعت الاشتباكات القوية حتى ساعات الظهيرة في محاور اليرموك و الخلاطات و المشروع بالعاصمة طرابلس.

وبحسب شهود عيان فقد سمعت ايضا أصوات ضرب بالمدفعية الثقيلة بمحور طريق المطار و منطقة المشروع.

ونفذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني عدة غارات جوية استهدفت تمركزات الوفاق جهة غوط الرمان و تاجوراء.

وبحسب شهود عيان فقد قامت قوات الوفاق بإغلاق عدد من الشوارع بطريق السدرة بعد سيمافرو البل والجوازات بإتجاه منطقة الهضبة.

كما شهدت المحاور جنوب العاصمة طرابلس، بإستمرار تساقط القذائف العشوائية في حي الزهور بمنطقة صلاح الدين، بالإضافة إلى سقوط قذيفتان في مشروع الهضبة، حيث سقطت الأولى بالقرب من منزل عائلة الشريف، وسقطت الأخرى امام العمارة الجديدة بجانب سوق الارض الطيبة مخلفة اضرار مادية.

وقالت المصادر أن التيار الكهربائي إنقطع على عدة مناطق مناطق في ابوسليم والمناطق المحيطة بسبب سقوط قذيفة على إسلاك الكهرباء بالقرب من جزيرة الفحم بشارع جامع حمزة.

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