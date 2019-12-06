اليوم.. إيطاليا تستضيف اجتماعا وزاريا لدول الجوار الليبي

تستضيف العاصمة الإيطالية روما، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا وزاريا لدول الجوار الليبي، على هامش منتدى (حوارات المتوسط 2019).

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع، الذي سيلتئم في (فيلا مداما)، وزراء خارجية كل من ليبيا ومصر والجزائر والمغرب والسودان والنيجر وتشاد وتونس.

وقال وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، “إن المصلحة الوطنية الإيطالية في ليبيا ترتكز على مبادئ وحدة البلد وسيادته ووحدة أراضيه، وتحقيق هذا الهدف ليس ممكناً إلا من خلال تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف السياسية الليبية وجميع الفاعلين الدوليين المهتمين”.

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